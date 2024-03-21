阿里巴巴前主席张勇任晨壹基金管理合伙人

阿里巴巴集团董事会前主席张勇将担任晨壹基金管理合伙人。

晨壹投资有限公司（晨壹投资）星期四（3月21日）在官方微信公众号，公告上述消息。

晨壹投资宣布，原阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇（逍遥子）将加盟晨壹基金，和创始人刘晓丹共同担任管理合伙人，携手探索并购基金新未来。

张勇说：“我很高兴和晓丹成为事业合伙人。希望通过晨壹这个充满活力和创新精神的平台，聚焦技术发展和经济转型升级带来的产业变革和价值链重塑的巨大机遇，立足中国、放眼全球，融合双方在企业管理、产业运营和资本市场方面的能力和资源，打造面向未来并购投资的核心竞争力。”

刘晓丹说：“我很荣幸与逍遥子合作，相信他的加入将进一步强化团队的专业能力，扩大全局视野，加速组织升级迭代。他极其丰富的商业管理经验和卓越的产业运营能力，将大大提升晨壹基金的价值创造能力，发掘并赋能那些引领行业发展的优秀整合者，助力提高行业整合效率。”

另据财新网报道，在去年9月10日卸任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官后，张勇再卸下阿里云智能集团董事长和首席执行官职务，继续担任阿里巴巴合伙人。卸任后，张勇掌管新设立的科技基金，获得阿里巴巴集团10亿美元（约13亿新元）的支持，协助阿里对未来的科技布局打造更好的生态环境。

36氪报道，华泰联合证券原董事长刘晓丹在2019年初成立晨壹基金。有“并购女王”之称的刘晓丹已完成多笔并购投资案，其中包括在2020年3月入局华兰疫苗，并在之后收获基金第一个首次公开募股（IPO），同年5月向比亚迪半导体注资1亿元人民币（约1859万新元），然后在2021年通过快速并购整合成立瑞辰宠物医院。