广东男子无视人身安全保护令家暴前妻被判刑

中国广东省一名男子因无视人身安全保护令家暴前妻被判刑八个月。这是中国首例因违反人身安全保护令被法院以拒执罪判刑的案件。

据广东珠海市香洲区人民法院官方微信公众号“香洲法院”星期三（3月20日）消息，因屡次违反人身安全保护令，对前妻大打出手并恐吓威胁，香洲法院3月19日以拒不执行裁定罪对被告人张某作出一审判决，判处有期徒刑八个月。

案情显示，小丽（化名）和张某（化名）于2019年4月离婚后，小丽带着两人的女儿搬走。张某多次追到其单位，打骂、威胁。几番往复，小丽向香洲法院申请人身安全保护令。

香洲法院2023年10月13日发布人身安全保护令，禁止张某对小丽实施殴打、威胁等家庭暴力行为；禁止张某骚扰、跟踪、接触小丽及女儿。

张某签收保护令不出一个月，于2023年11月对小丽再次施暴。公安机关对张某处以行政拘留十日，并处罚款，在法院严厉训诫后，张某写下悔过书。

之后张某又开始威胁、恐吓，持续向小丽发送刀具照片、农药物流信息截图等大量死亡威胁短信。

香洲法院随即对张某作出司法拘留十五日的处罚。考虑到张某漠视司法权威，屡次违反人身安全保护令，拒不履行生效裁定确定的禁止事项，香洲法院以涉嫌犯罪将案件线索移送公安机关，张某于2024年1月被逮捕。