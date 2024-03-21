香港金管局维持基本利率5.75%

美国联邦储备局维持利率不变，香港金管局也维持基本利率5.75%不变。

据香港中通社报道，香港金管局星期四（3月21日）作出上述宣布。

香港金管局称，美联储降息的准确时间及今后利率走势仍存在不确定性，高息环境或会维持一段时间。香港的金融及货币市场运作畅顺，港元汇率保持稳定，港元拆息在往后一段日子可能仍处于较高水平。

美国联邦储备局星期三（3月20日）宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，预计今年内美联储或实施三次降息。这是美联储自去年9月以来，连续第五次维持利率不变。