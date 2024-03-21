习近平考察湖南：科技创新是发展新质生产力核心要素

中共总书记、中国国家主席习近平在湖南考察时强调，科技创新是发展新质生产力的核心要素，并提出要积极引进国内外一流研发机构，提高关键领域自主创新能力。

据中国央视新闻报道，习近平从3月18日至21日在湖南省委书记沈晓明和省长毛伟明陪同下，先后来到长沙、常德等地，深入学校、企业、历史文化街区、乡村等进行调研。

习近平21日上午听取了湖南省委和省政府工作汇报，对湖南各项工作取得的成绩给予肯定。

他强调，要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫，主动对接国家战略科技力量，积极引进国内外一流研发机构，提高关键领域自主创新能力。强化企业科技创新主体地位，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力。聚焦优势产业，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，继续做大做强先进制造业，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，打造国家级产业集群。

习近平说，进一步全面深化改革要突出问题导向，着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题、发展环境和民生领域的痛点难点问题、有悖社会公平正义的焦点热点问题，有效防范化解重大风险，不断为经济社会发展增动力、添活力。

他强调，湖南要加强改革系统集成，更好参与全国统一大市场建设，全面融入中部地区崛起和长江经济带发展战略。湖南要牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位，在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地上持续用力，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先。

习近平也在湖南考察主营锂离子电池正极材料研发、生产和销售的中德合资企业巴斯夫杉杉电池材料有限公司。他听取当地加快发展新质生产力、扩大高水平对外开放等情况介绍，察看企业产品展示，了解材料性能测试情况和电池生产流程。

他强调，科技创新、高质量发展是企业不断成长壮大、立于不败之地的关键所在，民营企业、合资企业在这方面都可以大有作为。中国开放的大门会越开越大，中国愿意同世界各国加强交流合作，欢迎更多外国企业赴华投资发展。

习近平去年9月在黑龙江考察调研期间，首次提到“新质生产力”。习近平当时强调，要整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。

今年3月的两会（全国人大、政协年会），“新质生产力”首次被写入政府工作报告。“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，也被列为今年中国政府工作的首要任务。

习近平星期三（3月20日）在湖南长沙召开新时代推动中部地区崛起座谈会，提出在更高起点上扎实推动中部地区崛起。