王沪宁：中国愿同朝鲜一道加强战略沟通

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁星期四（3月21日）强调，中国愿同朝鲜一道，加强战略沟通，共同营造和平稳定的外部环境。

据新华社报道，王沪宁当天在北京与由朝鲜劳动党中央政治局候补委员、国际部部长金成男率领的代表团会面时说，中朝传统友谊不断巩固和发展。中国愿同朝鲜一道，把两党两国最高领导人重要共识转化为弘扬中朝友好的实际行动，深化团结协作，加强战略沟通，共同营造和平稳定的外部环境。中国全国政协愿为中朝关系发展作出积极贡献。

王沪宁也在同一天与赴华出席中英政党对话的英国保守党、工党议员代表团会面时说，中国高度重视中英关系，并欢迎英国企业继续投资中国，共享发展机遇。

他也说，中国共产党愿同英国保守党、工党等继续保持多种形式的交往，不断增进了解，缩小分歧，为双边关系发展营造良好政治氛围。中国全国政协愿为此作出积极贡献。

中英政党对话星期三（20日）在北京举行。新华社报道，双方围绕“加强政党沟通对话，推动构建稳定互惠的中英关系”的主题进行坦诚、深入、建设性交流。双方认为，发展健康、稳定的中英关系符合两国共同利益，也有利于整个世界。双方应加强沟通对话、增进相互信任，“正确看待和管理彼此分歧，共同维护世界和平稳定”。