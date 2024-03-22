台湾电价平均上调11% 工商民生用电全涨价

台湾将从4月起上调电价，工业、小商家及民生用电全面调涨，平均涨幅达11%。

据台湾《联合报》，台湾经济部星期四（3月21日）召开电价费率审议会，拍板4月电价调涨幅度。

这次电价调整将长年冻涨的500度以下家庭纳入，其中民生用电700度以下调涨5%；700至1000度调升7%；1000度以上调10%，共有逾1340万户家庭受影响。

工业用电方面，逾44万家工业用电户调幅低于14%，另有十多家用电大户调幅15%以上，其中台积电适用最高调幅25%。 有官员称，最终电价调整方案仍需由电价审议会讨论拍板。

台湾经济部称，经过这波调整后，住宅电价由平均每度2.65元（新台币，下同，0.11新元）提高至2.8元，调幅5.7%；工业电价则由平均每度3.38元提高至3.85元，调幅13.9%。 整体电价平均单价从3.11元提升到3.45元，可望为台电带来580亿元的电费收入。

为应对电价调涨引发的物价上涨压力，台湾中央银行星期三（3月20日）召开理监事会，决议宣布升息0.125%，被市场解读为避免通膨升温的预防性措施。

此外，台湾行政院副院长郑文灿星期四（21日）主持稳定物价小组会议，研议将进口黄豆、小麦、玉米免征营业税，汽、柴油与水泥减征货物税，以及牛肉、奶粉、奶油及小麦等22项关税税率调降措施，再延长实施三个月到六月。