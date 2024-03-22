应勇：未成年人重罪符合条件要追究刑责

中国最高人民检察院党组书记、检察长应勇在调研中强调，要高度重视未成年人犯罪预防和治理，对未成年人实施的故意杀人或故意伤害致人死亡等严重犯罪，符合核准追诉条件的，要依法追究刑事责任。

据最高检微信公众号消息，应勇3月21日至22日率最高检调研组，到宁夏固原、银川调研。在固原市原州区检察院，应勇调研基层检察院建设、未成年人检察等工作。

应勇强调，要加强未成年人检察工作，坚持对侵害未成年人犯罪“零容忍”，深化综合履职，以检察司法保护促进“六大保护”，合力为未成年人健康成长撑起法治蓝天。

他还说，要高度重视未成年人犯罪预防和治理，对未成年人实施的故意杀人或故意伤害致人死亡等严重犯罪，符合核准追诉条件的，要依法追究刑事责任。

他也强调，要积极协调推动专门学校建设，健全罪错未成年人分级干预机制，加大教育矫治力度，携手各方坚决遏制未成年人犯罪高发势头。

河北邯郸一名13岁初中生3月10日被三名同班同学残忍杀害并埋尸。当地警方经过侦查，初步认定这是一起有预谋的犯罪案件，犯罪嫌疑人分两次在埋尸地点进行挖掘。

三名初中生杀人手段恶劣，引发公众关注，大部分中国网民都认为应该严惩凶手，甚至判处死刑。但目前中国刑法规定，犯罪时不满18周岁的人不得适用死刑。

不过，2021年3月起施行的《中国刑法修正案十一》将最低刑责年龄由14岁下调至12岁，并附加程序性限定条件——经最高人民检察院核准追诉。这意味着只有经过最高检核准追诉，案件才能进入刑事司法程序，由法院经过审判定罪量刑。