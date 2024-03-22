中国商务部副部长：中国坚持扩大开放 持续为外商改善营商环境

中国商务部副部长王受文与美中贸委会会长艾伦一行会面时说，中方坚持扩大开放，持续为外商改善营商环境。

据中国商务部官网星期四（3月21日）消息，中国商务部副部长兼国际贸易谈判代表王受文星期三（20日）会见美中贸委会会长艾伦及会员企业代表。双方就中美经贸关系、中国营商环境等议题进行了交流。

王受文表示，中国国家主席习近平去年11月与美国总统拜登在旧金山举行会晤，形成面向未来的“旧金山愿景”。中方愿与美方一道积极落实两国元首会晤共识，努力为两国企业合作营造稳定预期。

他说，中国经济长期向好的基本面没有变，中方坚定不移扩大开放，持续改善营商环境，欢迎美国企业继续扎根中国，共享中国发展机遇。王受文也逐一回应了美资企业关心的问题。

中方新闻稿引述艾伦说，美中贸委会及会员企业重视中国市场，欢迎中方进一步扩大开放和改善营商环境的举措，将继续致力于在华长期发展。

王受文同日也会见美中关系全国委员会前会长、麦克拉蒂咨询公司董事总经理何立强。双方就中美经贸关系等议题进行了交流。

王受文说，中美经贸关系是中美关系的重要稳定力量。中方将积极落实两国元首旧金山会晤共识，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

王受文指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国政府将坚定不移推进高水平开放，持续优化营商环境，这将为包括美国企业在内的各国企业带来更多发展机遇。

中方新闻稿引述何立强说，美国企业重视中国市场，愿意在华长期发展。希望美中双方加强沟通交流，为两国工商界合作拓展空间。