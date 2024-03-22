游族网络创始人中毒死亡案嫌犯被判死刑

中国游戏公司游族网络创始人林奇四年前中毒死亡，被告许垚星期五（3月22日）被当地法院判处死刑。

上海市第一中级人民法院在微信公众号上公布，上海一中院3月22日早上公开宣判被告人许垚故意杀人、投放危险物质案，以故意杀人罪对被告人许垚判处死刑，剥夺政治权利终身；以投放危险物质罪对被告人许垚判处有期徒刑六年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

许垚因公司经营管理事宜与被害人林奇产生矛盾，经预谋于2020年12月14日至15日间，在被害人林奇食用物品中投毒，致林奇中毒死亡。

许垚也因工作上的原因与被害人赵某甲、赵某乙产生矛盾，经预谋于2020年9月至12月，在两人办公室内饮品等物品中投毒，致赵某甲、赵某乙等四人中毒。许垚2020年12月18日被公安机关抓获。

法院认为，许垚故意杀人，致一人死亡，其行为构成故意杀人罪；投放毒害性物质危害公共安全，致四人中毒，其行为构成投放危险物质罪，依法应数罪并罚。许垚是有预谋地以投毒方式故意杀人、危害公共安全，“其犯罪动机极其卑劣，犯罪手段极其恶劣，危害后果特别严重，主观恶性极大，依法应予严惩”。法院据此作出上述判决。

澎湃新闻曾报道，游族网络在公告中说，林奇因病救治无效于2020年12月25日逝世，终年39岁。