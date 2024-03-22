西藏人大常委会原副主任纪国刚被控受贿逾4000万人民币

西藏自治区人大常委会原副主任纪国刚一审被控受贿逾4000万元人民币。

综合中国央视新闻和中国新闻网报道，四川省成都市中级人民法院星期四（3月21日）一审公开开庭审理了中共西藏自治区人大常委会原党组成员、副主任纪国刚受贿、国有公司人员滥用职权案。

四川省成都市人民检察院起诉指控，2002年至2022年，被告人纪国刚利用担任原国家发展计划委员会投资司助理巡视员，国家发展和改革委员会固定资产投资司助理巡视员、副司长，西藏自治区人民政府党组成员，西藏自治区发展和改革委员会党组书记、主任，西藏开发投资集团有限公司董事长，西藏自治区人大常委会副主任等职务上的便利，或利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，在工程承揽、项目审批、股权转让等方面为有关单位和个人谋取利益，直接或通过其亲属非法收受财物共计折合4398万余元人民币（约820万新元）。

根据指控，纪国刚在2016年至2021年担任西藏开发投资集团有限公司董事长、法定代表人期间，身为国有公司工作人员，徇私舞弊，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失。检察机关提请以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究纪国刚的刑事责任。

检察机关在庭审中出示了相关证据，纪国刚及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，纪国刚进行了最后陈述并当庭表示认罪悔罪。法庭最后宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，纪国刚生于1962年，是吉林延吉人，拥有经济博士学位。他1983年参加工作，1984年加入中国共产党。从2003年起，纪国刚担任国家发改委固定资产投资司助理巡视员，副司长、巡视员等职。

纪国刚2016年起任西藏自治区人大常委会副主任，区发改委党组副书记、书记、主任等职，后相继卸任发改委主任、党组书记职务。

2022年11月，纪国刚被官宣落马，去年5月被官宣开除中共党籍和公职。去年6月，他被官宣被捕，同年9月被提起公诉。