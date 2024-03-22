上海苹果新店外女子怒斥排队者崇洋媚外 呼吁买华为

美国手机品牌苹果在上海的新店星期四（3月21日）正式开店，吸引大批中国用户在门口排队。一名中国女子当天在店门外怒斥排队人群崇洋媚外，并说应该去买中国国产手机华为。

网传视频显示，一名戴着口罩的女子星期四在苹果上海静安寺新店外怒斥排队人群崇洋媚外。

一名排队者反问：“如果真的不合理的话，为什么会在中国卖？为什么能在上海这么热门的地方开这么大一个店？”这名女子语气激动地说：“就是因为有你这样的败类才买单的呀！”

另一排队者问道：“你知道苹果每年为中国带来多少就业吗？”该女子回复说：“不需要！我们有自己的华为。”

接着女子再次指着排队者怒骂“败类”，并说“喝着先烈的血，做着败类的事。”语毕，人群里传来鼓掌声。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期五（22日）转发网传视频，并点评道：“这位大妈不可笑，听到周围的掌声了吗，她是有一些群众基础的。我觉得她和她的掌声也代表了多元的一部分。”

胡锡进说，但是她和她的掌声，也就是对“崇洋媚外”的定义和怒斥不能成为网上的主流意识形态，而且必须指出，它与国家对外开放的路线严重不符。

胡锡进接着说：“我们高度称赞华为，全社会都在支持华为，推国货强大，但不意味着要关上国门，用意识形态的力量排斥苹果和其他外国产品。那是回头路，是自毁。”

苹果上海第八家旗舰店星期四在位于静安寺的核心地段开幕，这也是苹果亚洲最大、继美国纽约第五大道旗舰店之后的全球第二大苹果零售店。苹果公司CEO库克亲临现场为旗舰店揭幕。