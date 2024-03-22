中国多家钢铁贸易商频传爆雷事件

中国媒体报道，多家钢铁贸易商正面临破产、遭强制清算或下落不明的困境。这种现象可能与钢材价格下跌、产能过剩、房地产项目减少等因素有关。

据第一财经星期四（3月21日）报道，包头市玉仑钢铁贸易今年春节前以冬储为由，收取了客户预订螺纹钢的保证金，但公司不但没有去钢厂订货，反而将款项收进自己口袋，导致无法交货而爆雷，涉案资金高达1亿元（人民币，1900万新元）。

“冬储”指的是钢贸商在冬季销售低迷之际，以相对低的价格大量囤积钢材，待春节过去价格上涨后卖出获取利润。

与包头玉仑钢铁情况类似的还有四川宝恩嘉创。业界人士透露，这家公司在春节前以冬储为由预收几万吨螺纹钢货款，并向大部分公司预收20%保证金，小量订单则预收全额款项，但收取款项后没有到钢厂订货，交不出货。

天津和福建都有钢贸企业“爆雷”。除了“爆雷”，还有大批钢贸商破产、强制清算、下落不明。

报道引述业界人士分析，这些情况可能与钢材价格下跌、产能过剩、房地产项目减少等因素相关。虽然“爆雷”事件几乎每年都会发生，但对今年市场抱持更悲观看法。

据彭博社报道，北京大学国家发展研究院教授卢峰上星期三（3月13日）在一场论坛上说，中国的电脑芯片、内燃机汽车、电池、钢铁和家电正面临产能过剩的风险，“美国已经发出了产能过剩的警告”。

两天后，美国驻华大使伯恩斯也发出警告，若中国以人为压低价格甚至倾销的方式输出过剩的产能，将损害全球贸易体系，而其他国家将做出回应。