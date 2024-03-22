金门钓客其中一人据报今将返台

台湾媒体报道，本周被中国大陆海警救起的两名金门钓客中，其中一名没有军人身份的钓客将在星期五（3月22日）下午返台。

中时新闻网引述消息人士报道，这名吴姓钓客将在下午返台。

另一名胡姓钓客疑似具有军人敏感身份，据闻已升级至福建省台办处理，可能得拖几天才能回来。

国民党立委陈玉珍说，感谢陆方对两名钓客的妥善处理，其中一名民间人士将先返台，也盼望陆方可以善待另一名有军人身份的胡姓钓客。如有需要，也希望能够赴陆看看胡男的状况。

这两名钓客17日驾驶动力浮具（波特船）出海钓鱼失联，18日被大陆海警寻获。