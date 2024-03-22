台宪法法庭废死辩论在即 蓝委质疑大法官废死心证

台湾宪法法庭将于4月23日就死刑废存问题进行辩论，国民党立委质疑，现任九名大法官过去均表现出支持废死的立场，呼吁民进党不要违背民意推动废死。

综合台湾《联合报》、中央社和华视新闻网报道，国民党立委王鸿薇、王育敏、游颢星期五（3月22日）召开记者会，点名司法院正副院长许宗力、蔡炯炖及大法官许志雄、黄昭元、谢铭洋、陈忠五、尤伯祥、黄瑞明、詹森林等过去都曾发表过支持废死的言论。

王鸿薇说，大法官当然可以有自己的立场，但应该有多元的声音。她质疑，现任15名大法官都由蔡英文任命，而他们对于死刑的表态“不是很相似，是根本完全一样”。

她说，尽管废除死刑完全违背人民认知，但多位大法官废死心证，属于“高级的大法官高级的价值”，台湾人民恐怕承担不起。

王鸿薇认为，现在的情势恐怕要在蔡英文5月20日卸任前公布废死，让废死争议对候任总统赖清德的伤害降至最低。

台湾有八成八民意支持保留死刑，但废除死刑是民进党党纲行动纲领的一部分，导致尽管台湾有死刑制度，却极少执行。行政院长陈建仁曾透露，在5月20日新旧政府交接之前，台湾没有规划执行死刑。

目前有37名待执行死刑的囚犯向宪法法庭声请释宪，以死刑规定有违宪之虞要求废死，宪法法庭订于4月23日开庭辩论。