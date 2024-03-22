中国代表李辉：俄乌对和谈的意见存在明显分歧

中国政府欧亚事务特别代表李辉在与驻华使节和中外媒体交流时说，俄罗斯和乌克兰对和谈的意见明显出现分歧，但双方均相信将通过谈判化解危机。

综合中国央视新闻客户端和环球网报道，李辉于3月2日起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交。

李辉星期五（3月22日）在北京举行吹风会，向驻华使节和中外媒体记者介绍此访有关情况。

李辉介绍，此次穿梭外交的目的只有一个，就是根据当前形势的最新变化，同俄罗斯、乌克兰两个交战国以及欧洲有关国家进行深入沟通，共同寻找尽早政治解决危机的办法。

李辉说，中方在这次穿梭外交首站与俄罗斯副外长加卢津举行深入会谈，俄方就和谈问题提出了自己的看法，重申就乌克兰危机开展严肃谈判的意愿，以及俄方对谈判的立场。

李辉称，由于火车衔接等原因，代表团在基辅只停留了六个小时，但期间代表团同乌克兰总统办公厅主任叶尔马克、第一副总理兼经济部长斯维里坚科、外交部长库列巴就中乌关系和乌克兰危机进行了良好沟通。

李辉说，会谈中，乌克兰方面驳斥了“中国刻意疏远乌克兰”的谬论，强调中乌关系没有受到影响。乌方赞赏中方在乌克兰危机问题上采取的平衡立场，希望中方继续为促进和平发挥建设性的作用。

不过，李辉表示，从这次穿梭外交得到的信息来看，停火止战仍然困难重重。“至今不仅看不到战火停息迹象，反而冲突还有进一步升级的危险。”

他说，中方认为，当前最紧迫的任务就是恢复和平，早一天开启和谈，损失就会减少一分，和平就早一天到来。

李辉称，各方均坚持自己的立场，对和谈问题的认识差距较大。不过，各方都认同最终要通过谈判，而不是枪炮来结束这场战争，都认识到当前局势存在进一步升级恶化的危险，都认可中方提出的为局势降温的呼吁。

他认为，这反映出国际社会在早日停火止战、恢复和平问题上有越来越多的共识和意愿。

另据路透社和法新社报道，李辉在吹风会上称，“俄乌双方都坚持自己的立场，对和谈的理解存在极大的分歧……但两方均同意最终将通过谈判终结这场战争”。

李辉在表明停火止战难度极大的同时，并补充说“这场战争开打至今已两年多，却丝毫没有停歇的迹象”。

李辉称，各方都期待中方在乌克兰问题上发挥更大建设性作用，可在俄乌两国以及各方之间穿梭斡旋，传递信息，澄清立场，推动各方求同存异，相向而行，凝聚共识，为最终和谈积累更多有利条件。