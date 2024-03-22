中国今年首两月财政收入可比增长2.5%

中国今年前两个月全国财政收入同比下降2.3%，扣除特殊因素影响后可比增长2.5%左右，土地出让收入同比持平。

综合新华社和《经济参考报》报道，中国财政部星期四（3月21日）公布今年1至2月财政收支情况。数据显示，全国一般公共预算收入4万4585亿元（人民币，下同，8312亿新元），同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2.5%左右。

中国副财长廖岷在新闻发布会上解释，近几年财政收入波动幅度较大，主要与应对冠病疫情采取的一些减税降费政策措施有关，因此在做同比时需要扣除一些特殊的不可比因素。

分税收和非税收入看，今年前两个月全国税收收入3万7820亿元，同比下降4%；非税收入6765亿元，同比增长8.6%。

数据也显示，前两个月全国政府性基金预算收入7149亿元，同比增长2.7%，其中国有土地使用权出让收入与2023年同期持平，占政府性基金收入的比重约为78.7%。

财政支出方面，数据显示，前两个月全国一般公共预算支出4万3624亿元，同比增长6.7%。

廖岷说，前两个月全国一般公共预算支出完成全年预算的15.3%，支出进度达近五年同期最快，其中社会保障和就业、教育、城乡社区、农林水、交通运输等领域支出增长较快。