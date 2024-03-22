陈茂波：中国移动设研究院支持香港经济创科发展

香港财政司司长陈茂波说，中国移动在香港设立研究院，是支持香港经济和创科的发展。

据香港政府公报，陈茂波星期五（3月22日）出席中国移动（香港）创新研究院和中国移动香港财资公司的成立仪式，并在致辞时作出以上表述。

他说，中国移动自成立以来，一直以先进的信息通讯技术服务社会，以打造世界顶尖企业为己任，并致力成为国家网络强国建设、数字转型和智慧社会建设的核心力量。

陈茂波指出，中国移动不断以创新为驱动力，加速企业的升级转型，如今已发展成为全球最大的电信网络运营商，拥有最广泛的客户基础，客户人数接近10亿，中移动国际公司的总部设在香港。

他说，中国移动在香港分别成立创新研究院及财资公司，是对香港经济、创科发展和金融服务的有力支持。

陈茂波透露，研究院将聚焦第三代互联网（Web 3.0）、人工智能及6G等前沿科技领域，并将与香港及国际的大学、科研机构和相关企业展开科研合作，并推动成果转化。

他说，香港国际创科中心建设的重要环节之一，便是人工智能、大数据和金融科技。这次中国移动成立创新研究院，促进更多政、产、学、研的合作和成果转化，积极回应了港府的政策方向，有助香港建立更蓬勃的创科生态。

陈茂波说，中国移动这次把财资公司设在香港，以管理其在海外的资金，便是利用香港国际金融中心的优势，并有助香港“总部经济”的发展。