彭博：中国正调查普华永道在恒大财务造假案中的作用

彭博社报道，在中国房地产巨头恒大被控虚增780亿美元（1052亿新元）收入后，中国官方正在调查普华永道在恒大会计事务中所起的作用，此举加大了这家全球会计巨头面临的压力。

彭博社星期五（3月22日）引述知情人士报道，中国官员目前正在调查普华永道，同时继续调查恒大创始人许家印。其中一名知情人士称，一些负责恒大审计的前普华永道会计师也在被相关监管机构了解情况中。

知情人士说，尚未决定是否处罚普华永道，并补充说，许家印去年因涉嫌违法犯罪已被采取强制措施，官员们仍在调查他可能涉及的其他犯罪。

中国证券监管机构本周指控恒大的主要在岸子公司恒大地产集团提前确认销售额，并在恒大违约前大幅夸大其截至2020年的两年收入。

根据恒大地产收到的中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载。恒大地产通过提前确认收入方式财务造假，导致2019年恒大地产虚增收入2139.89亿人民币（404亿新元），占当期营业收入的50.14%。

针对恒大地产的违法行为，中国证监会责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿人民币罚款；对许家印给予警告，并处以4700万人民币罚款；对前总裁夏海钧给予警告，并处以1500万人民币的罚款等等。

中国官方披露恒大财务造假案的最新消息之际，普华永道正处于困难时期，该公司正在应对其全球网络其它部门丑闻的影响，并已在英国和加拿大等地裁员。

香港会计研究公司GMT Research Ltd的分析师奈杰尔·史蒂文森 （Nigel Stevenson） 表示：“普华永道在恒大欺诈案中所扮演的角色存在严重问题，特别是它对不当收入确认的知情程度。”

GMT此前曾质疑恒大财务报告的准确性，并于2023年12月声称该开发商可能从未盈利。 恒大对此回应称，该研究公司最近的报告“毫无根据”。