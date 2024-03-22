报告：中国网民规模近11亿人 互联网普及率近八成

中国互联网络信息中心发布的最新统计报告显示，中国网民规模近11亿人，互联网普及率近八成。

据中国互联网络信息中心微信公众号消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）星期五（3月22日）在北京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，截至去年12月，中国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。

相关数据显示，中国经济总体回升向好态势持续巩固，互联网在加快推进新型工业化、发展新质生产力、助力经济社会发展等方面发挥重要作用。

《报告》指出，中国去年持续加快信息化服务普及，缩小数字鸿沟，坚持在发展中保障和改善民生，让更多人民共享互联网发展成果。

一是城乡上网差距进一步缩小。截至12月，农村地区互联网普及率为66.5%，较2022年12月提升4.6个百分点。

二是群体间数字鸿沟持续弥合。2577家老年人、残疾人常用网站和APP完成适老化及无障碍改造，超过1.4亿台智能手机、智能电视完成适老化升级改造。

三是公共服务类应用加速覆盖。网约车、互联网医疗用户规模增长明显，较2022年12月分别增长9057万人、5139万人，增长率分别为20.7%、14.2%。

《报告》称，中国互联网应用去年持续发展，新型消费潜力迸发，数字经济持续发展，助推中国经济回升向好。

一是文娱旅游消费加速回暖。截至12月，在线旅行预订的用户规模达5.09亿人，较2022年12月增长8629万人，增长率为20.4%。

二是国货“潮品”引领消费新风尚。近半年在网上购买过国货“潮品”的用户占比达58.3%；购买过全新品类、品牌首发等商品的用户占比达19.7%。