王毅会见越共代表团：愿同越方密切高层交往

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会见越南共产党代表团时说，中国愿同越方密切高层交往，共同推进中越命运共同体建设。

据中国外交部网站消息，王毅星期五（3月22日）在北京会见由越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠率领的代表团。

王毅说，中共总书记习近平去年12月对越南进行国事访问，是中越两党两国关系史上划时代的里程碑。中方愿同越方密切高层交往，深化治党治国理论经验交流互鉴，有效推进各领域交流合作，共同推进中越命运共同体建设。

据中方新闻稿，黎怀忠表示，越方愿同中方落实好两党最高领导人达成的重要共识，通过党际渠道促进各领域合作，推动越中关系取得更大发展。

越通社星期五报道了黎怀忠当天在北京与中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇以及王毅会面的消息。

报道称，对于今后两党两国关系发展方向，黎怀忠建议双方共同努力，认真贯彻落实两党两国领导人所达成的共识，增进政治互信，巩固和平稳定环境，扎实推动各领域合作取得成效；密切两国高层领导人特别是最高领导人互访与接触；促进中央党委和各地党委交往，加强经贸、交通互联互通等领域合作，夯实双边关系民意基础。

越南国家领导人近期出现重大变动，上任仅一年的越南国家主席武文赏递交辞呈，星期三（20日）获得执政的越南共产党中央委员会批准，成为历来任期最短的国家主席。

越南国会星期四（21日）召开特别会议，正式批准武文赏的请辞，并宣布由国家副主席武氏映春出任国家代主席，直至国会选出新国家主席。