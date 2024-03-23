李希浙江调研：着力铲除腐败滋生的土壤和条件

中共政治局常委、中央纪委书记李希到浙江调研，要求纪检监察机关着力铲除腐败滋生的土壤和条件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

据新华社星期五（3月22日）报道，李希18日至21日到浙江调研。他强调，纪检监察机关要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真落实中央纪委三次全会工作部署，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件，纵深推进纪检监察工作高质量发展。

李希在嘉兴市、湖州市等地调研时说，中共总书记习近平在浙江工作期间，提出并开创了“八八战略”、“千万工程”、“两山”理论等一系列重要理念和重大实践，引领浙江发展取得巨大成就，也为中共和国家事业发展创造了成功经验和实践范例。新征程上要坚持用中共的创新理论武装头脑，不断把学习成果体现为工作实效。

在之江实验室、中国农业科学院茶叶研究所、浙江省现代纺织技术创新中心、新华三集团，李希要求纪检监察机关围绕“国之大者”加强监督检查，更加有力有效服务保障发展新质生产力、推进高质量发展。

李希还到“枫桥经验”陈列馆、枫桥司法所，强调要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，坚持中共领导，走好群众路线，把问题解决在基层、化解在萌芽状态。

李希在调研期间主持召开省市县纪委书记座谈会时说，学习宣传贯彻中央纪委三次全会精神，最重要、最关键的就是学深悟透习近平关于党的自我革命的重要思想，把这一重要思想贯彻到纪检监察工作全过程各方面，坚定不移强化政治监督，持之以恒正风肃纪反腐，深化纪检监察体制改革，促进完善党和国家监督体系。

他强调，要准确把握依然严峻复杂的反腐败斗争形势，紧密结合实际研究分析腐败滋生的土壤和条件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断增强治理腐败效能。

李希还到嘉兴南湖革命纪念馆重温中共历史，要求纪检监察干部传承弘扬中共的光荣传统和优良作风，以昂扬奋进的精神状态走好新征程。