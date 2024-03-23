李家超签署《维护国家安全条例》 今刊宪生效

香港特首李家超签署俗称《基本法》23条立法的《维护国家安全条例》，星期六（3月23日）起刊宪生效。

据香港特区政府新闻公报网消息，李家超星期五（22日）根据《基本法》第48条第三款签署经立法会通过的《维护国家安全条例》。

李家超说，《维护国家安全条例》生效后，标志着香港终于完成《基本法》第23条规定的维护国家安全本地立法的宪制责任，“完成了历史使命，不负中央所托，不负国家信任”。

他称，完成《基本法》第23条立法是贯彻“一国两制”方针的必要工作，确保“一国两制”中“一国”的国家安全得到有效保障和“两制”的香港长期繁荣稳定。

李家超说，《维护国家安全条例》会带来社会安全，有了安全，才有稳定；有了稳定，才有繁荣。营商和企业必须有安全和稳定的环境才可成功，否则资金会有所损失，投资和营运会被破坏、被冲击。

他重申，《维护国家安全条例》确保人权和自由，依法保护根据《基本法》和两个国际公约所规定的人权和自由，包括言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威等权利，也确保在香港的财产和投资受法律保障。

香港立法会星期二（3月19日）全票三读通过《维护国家安全条例》，从草案公布到审议完成立法只用了短短12天，是香港回归以来法律草案获批最快的一次。

根据条例，叛国、叛乱、煽惑中国武装力量成员叛变等罪行，一经定罪可判囚终身；其中多项罪行，如涉及勾结境外势力，均会罪加一等；意图危害国家安全的破坏活动，若涉勾结外国势力，最高刑罚也是判囚终身。

然而，美英澳等国均对香港火速通过23条立法提出批评。美国国务卿布林肯在一份声明中说，这项法律将对美国公民和公司产生“广泛影响”。

布林肯说：“我们和其他国家一样担心，香港当局可能会寻求将这项新法律运用在持续进行的域外跨国镇压行动中，并谴责恐吓、骚扰和限制美国公民和居民言论自由的行为。”

澳大利亚政府星期五更新对香港的旅游警示，提到香港该严厉的法律可广泛解释，人们可能会无意中触法，并在没有被起诉的情况下遭拘留、被拒会见律师。