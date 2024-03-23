李强主持国常会：要持续抓好保交楼保民生保稳定工作

中国总理李强主持国务院常务会议时强调，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作。

据中新社报道，李强星期五（3月22日）主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设、提升中小微企业融资便利水平的举措，听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报，审议通过《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定（草案）》。

会议指出，建设融资信用服务平台，是提升中小微企业融资便利水平的重要基础性工作。要立足重要金融基础设施的定位，加强融资信用服务平台的统一规划、优化整合和信息共享，并与现有征信体系等做好衔接。要以推进平台建设为契机，加快完善数据的权属、安全、交易等基础制度，夯实数据开发开放和流通使用的制度基础。

会议指出，去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。

会议强调，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。

会议提及，要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

会议还审议通过《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定（草案）》。会议指出，要充分发挥中国市场空间大、制造实力强等优势，积极发展邮轮经济等新增长点，及时优化完善配套制度和服务体系，有力促进新产业、新模式、新动能发展壮大，为推动经济持续回升向好提供支撑。