赖清德南部开启国防访视 将走访多个军方单位

台湾副总统赖清德在南部地区开启首个国防访视行程，预计接下来将继续走访多个军方单位，目标在正式就任总统前通盘掌握当前台内外政、经、军情势。

据台湾总统府官网新闻稿，赖清德星期五（3月22日）下午在国防部长邱国正、国家安全会议副秘书长刘得金、总统府副秘书长黄重谚、副总统办公室主任陈羿伶等人陪同下，前往南部地区访视台军部队，了解当前建军整备工作。

新闻稿提到，此次行程是台湾新旧政府5月20日进行交接前，赖清德启动国防事务访视的首站。

据悉，赖清德还穿上由空军准备的外套劲装，背后印有南美洲国家巴拉圭和台湾旗帜。巴拉圭是台湾邦交国之一。

新闻稿说，赖清德高度肯定台军官兵戮力投入部队训练及战备整备等工作，为精进战力、守护家园全心付出。

赖清德还提到，国防是安全的基石，近年台湾有系统地提升国防预算、改革征兵及后备制度，并引进新型战力等多层次推进，目的是整体提升台湾国防实力，吓阻任何对安全的威胁，并确保台湾及区域的安全与稳定。

据台湾《自由时报》报道，民进党党务人士说，未来这段期间，赖清德将启动一系列国防单位访视，预计走访战略执行单位与指挥机构、作战执行单位，重要军事基地及国防科研单位等，有系统地就当前区域形势、整体防卫构想及战略、重大国防科研进展等事务进行全盘了解。

上述人士还透露，近期赖清德已在总统蔡英文的安排下，参与例行军事会谈及国安事务讨论，以重大国政、国安事务运作无缝接轨为目标。随着5月20日新旧政府交接日越来越近，赖清德以及团队正全力投入这些工作。