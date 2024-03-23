李强：要下更大力气化解融资平台债务风险

中国总理李强强调，化债工作既是攻坚战，更是持久战，各地区各部门要强化责任意识和系统观念，下更大力气化解地方融资平台债务风险。

据央视网报道，中国国务院星期五（3月22日）召开防范化解地方债务风险工作视频会议。李强在会议上说，按照中共总书记习近平指示和党中央决策部署，国务院组织制定实施了一揽子化债方案。经过各方面共同努力，地方债务风险防范化解工作取得阶段性成效，守住了不发生系统性风险的底线。

李强说，化债工作既是攻坚战，更是持久战。各地区各部门要提高政治站位，强化责任意识和系统观念，持续深入化解地方政府债务风险，“下更大力气化解融资平台债务风险，加大清理拖欠企业账款力度，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险”。

李强还要求加强长效机制建设，“坚决阻断违规举债、变相举债的路径”。统筹抓好化债和发展，巩固和增强经济回升向好态势。

据报道，中国财政部、中国人民银行和天津市政府、内蒙古自治区政府、贵州省政府、江苏省政府主要负责官员出席会议，并在会上发言。天津、贵州、内蒙古都是面临债务问题最严重的地方。

中国财政部今年1月披露，2023年全国地方政府债务限额为42万1674.3亿元（人民币，下同，约7.87万亿新元），其中一般债务限额16万5489.22亿元，专项债务限额25万6185.08亿元。

为了缓解地方债风险，中国官方去年已允许地方政府发行特殊再融资债券，用于偿还政府负有责任的隐性债务，通过“借新还旧”延长债务期限，降低利息负担。

另据21世纪经济报道梳理，财政部向各地提前下达部分2024年新增地方政府债务限额逾2.71万亿元，其中广东、江苏、浙江、山东等经济大省专项债额度同比增长10%以上，天津、重庆、广西等一些高风险省份同比下降40%左右。