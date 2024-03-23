中国海警对驶入仁爱礁菲船只采取管制措施

中国海警对驶入仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域的菲律宾船只采取管制措施。中国海警局指菲运补船不顾劝阻警告和航路管制、强行冲闯侵入，中国海警处置合理合法、专业规范。

“中国海警”微信公众号星期六（3月23日）通报，中国海警当天“依法对非法闯入我南沙群岛仁爱礁邻近海域的菲律宾船只采取管制措施”。

另据央视新闻客户端消息，中国海警局新闻发言人甘羽星期六称，菲律宾在上轮运补仅18天之后，违背承诺，当天再次派出两艘海警船、一艘运补船擅闯仁爱礁邻近海域，图谋向其非法“坐滩”军舰实施非正常运补，运送建筑材料，借机侵权挑衅滋事，一意孤行蓄意破坏南中国海和平稳定。

甘羽说，现场菲运补船不顾中方多次劝阻警告和航路管制，仍强行冲闯侵入。中国海警依法依规实施规制、拦阻、驱离，处置合理合法、专业规范。

他还警告，正告菲方“玩火者必自取其辱”，并强调“中国海警全时严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益”。

据路透社报道，菲律宾海岸警卫队谴责中国海警的举动是“不负责任和挑衅”。

中国海警星期四（3月21日）发声明，指责34名菲律宾人员当天无视警告，非法登上铁线礁，中方海警执法人员登礁并查证处置。

菲律宾海岸警卫队则称，一艘中国海军舰艇在前往南中国海有争议岛屿地区的途中尾随其海岸警卫队舰艇。