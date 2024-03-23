荷兰首相下周访华 传与习近平商讨阿斯麦能否继续提供售后服务

知情人士透露，荷兰首相吕特将与中国国家主席习近平在下周商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否能继续为中国客户提供售后服务。

路透社星期五（3月22日）引述知情人士报道上述消息。

报道引述荷兰政府声明称，首相吕特将于3月26日至27日访华，其行程将包括商讨双边和经贸问题，以及中东局势等议题。

荷兰政府声明说，除习近平之外，吕特还将在访华期间，与中国总理李强会面。荷兰贸易部长范勒文将随行，并与中国商务部长王文涛会面。他们将商讨经济合作机会，以及公平竞争环境和平等市场准入的重要性。

据报道，为限制中国获得先进技术制造芯片，美国政府要求荷兰和日本等国不要出售先进芯片制造设备。

阿斯麦说，从今年1月1日起，他们将不会获得荷兰政府批出出口许可证，允许他们向中国出售先进光刻机。

阿斯麦单在去年就向中国卖出超过60亿欧元（约88亿新元）的光刻机，目前尚不清楚阿斯麦能为已卖给中国客户的多少光刻机提供售后服务。

根据荷兰和美国政府的出口限制措施，阿斯麦迟早必须为已卖给中国的光刻机申请出口许可证。如果许可证无法获批或被撤销，阿斯麦设备将在几周内无法运作，这对包括中国最大芯片制造商中芯国际等客户来说，是潜在的灾难。

阿斯麦星期五拒绝回应路透社置评请求。阿斯麦本周较早前电邮回复询问时说，直至今年12月31日为止，公司获批出口许可证，为大部分中国客户提供售后服务，之后则要每年更新许可证。