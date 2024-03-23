王文涛会见库克：欢迎苹果继续深耕中国市场

中国商务部部长王文涛会见美国苹果公司首席执行官库克时说，中方欢迎苹果继续深耕中国市场，实现共同发展。

据中国商务部官网消息，王文涛星期五（3月22日）会见库克。双方就苹果公司在华发展、中美经贸关系等议题进行了交流。

王文涛表示，中国经济具有强大韧性，长期向好的基本面没有变。中国拥有超大的市场规模，完备的产业体系，高素质的人力资源，以及稳定、开放的营商环境。

他指出，中国正在加快发展以创新为主导的新质生产力，在人工智能、云计算等高技术领域发展前景广阔，这对包括苹果公司在内的各国企业意味着巨大的机遇。欢迎苹果公司继续深耕中国市场，实现共同发展。

王文涛强调，中美经贸合作是两国关系的稳定力量。工商界普遍反对对华脱钩断链，反对泛化国家安全概念。中方愿与美方一道，为两国企业合作营造公平、稳定、可预期的环境。

中方新闻稿引述库克说，中国人才资源丰富、创新活力强，是苹果公司的重要市场和关键供应链伙伴。苹果公司将继续致力于在华长期发展，持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。

库克星期三（20日）到访上海，出席隔天位于静安寺商圈的上海第八家门店的开业活动。他当天受访时强调，中国供应链对苹果公司的重要性。

除库克之外，王文涛星期五还会见了美国维萨公司首席执行官麦凯恩和美国博通公司总裁兼首席执行官陈福阳。

此前，王文涛星期四（21日）会见了美国惠普公司总裁兼首席执行官恩里克·洛雷斯、美国礼来制药董事长兼首席执行官戴文睿和德国奔驰集团董事长康林松等。