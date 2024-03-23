台立院副院长率国民党立委5月登太平岛

台湾立法院副院长江启臣将率领国民党立委在5月中旬登陆太平岛视察。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云等星期五（3月22日）报道，国民党立法院党团外交国防委员会召委马文君排定5月16日前往南沙群岛太平岛视察，共有13名立委报名参加。此代表团将由立法院副院长江启臣带领，参与者包括马文君、陈永康、徐巧芯、黄仁、罗智强、林思铭、赖士葆、郑正钤和翁晓玲等10名国民党立委，以及三名民众党立委林国成、陈昭姿和林忆君。

民进党立院党团干事长吴思瑶受访时指出，党团尊重召委安排考察的权益，并未禁止党团成员参加，但大家立场一致，清楚太平岛是国防重地，涉及严肃的国际外交事务，此行有国安考量和时机问题。

不过，民进党立委蔡易余事先报了名，但据悉最后在党内压力下打消参加念头。据了解，台国防部这次将按照往例安排C130军机搭载立委前往太平岛视察。

国民党立院党团副书记长徐巧芯星期二（19日）在记者会上说，若台湾总统蔡英文不愿在任内登岛，台立院外交国防委员会将安排登太平岛进行考察。

最早呼吁蔡英文登岛的是前总统马英九，他今年1月在脸书发文称，自己与前总统陈水扁都曾登岛，支持蔡英文也登太平岛宣示主权。之后江启臣也在脸书向蔡英文喊话。台立院院长韩国瑜这次未报名参加，是为避免议事不中立。

此后，台湾外交部长吴钊燮和国安局长蔡明彦先后认为，蔡英文登岛时机不合适，建议她不要这么做。