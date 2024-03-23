美团去年总营收2767亿人民币 同比增长25.8%

美团星期五（3月22日）发布去年第四季度及全年业绩。去年总营收2767亿元（人民币，下同，约516.3亿新元），同比增长25.8%。

综合美团网站和澎湃新闻报道，美团发布的财报显示，公司去年利润139亿元，2022年亏损67亿元，同比扭亏；调整后净利润为232.5亿元，而去年同期为28.3亿元。

去年四季度总营收737亿元，同比增长22.6%；利润22亿元，2022年同期为亏损11亿元。

美团CEO王兴在财报后的电话会议中提到，今年将尽可能减少美团优选的亏损，对于美团优选，今年将进行战略调整，优化商业模式，将更注重打造关键能力，而不是专注于扩大规模或争夺市场份额，计划在未来提高价格加成比例并减少对美团优选的补贴。

对于外界关注的抖音和美团在本地生活领域竞争，美团高管再次在电话会议中回应，“无论其他行业参与者可能采取什么举措，我们都有信心保持行业领先地位。”

美团高管称，预计2024年外卖订单量将保持非常健康和稳定的增长，也将继续发展美团闪购业务，今年将平衡增长和盈利能力。随着规模的扩大，广告业务的商业变现还有进一步的增长空间，未来将释放更多的运营杠杆，并实现外卖业务经营利润健康增长。

财报还显示，包含美团优选、美团买菜、网约车、充电宝、餐饮管理系统等在内的新业务分部去年收入同比增长18%至698亿元，经营亏损收窄至202亿元。

王兴说，预计不包括美团优选在内的所有新业务，整体上将在2024年实现收支平衡。他说，过去一年中，对美团优选投入大量资源，但结果并没有达到预期。今年，美团优选将进行战略调整，优化商业模式，致力于大幅降低营业亏损，更注重打造关键能力和提升体验，而不是专注于扩大规模或争夺市场份额。

此外，王兴也再次披露美团海外业务KeeTa的进展。他说，美团进入新市场并不容易，尤其是当地已经有了不同的玩家，但公司的现金储备和现金流支撑对此很有帮助。此前美团花了10年时间建立起在中国市场的业务，未来可能需要再花10年的时间，才能在海外市场有所建树，但公司有足够的耐心去实现，也会审慎评估投资回报率，不会做出疯狂的投入动作。