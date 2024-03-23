台海巡署称会尽快接回留在大陆的金门钓客

因大雾迷航获中国大陆海警救起，然后在大陆滞留五天的台湾男钓客在星期六（3月23日）下午回返金门。因未如实说明军人身份的金门钓客仍留在大陆，台海巡署称，将与对岸保持联系，争取尽早接回仍在大陆的金门钓客。

综合中时新闻网和TVBS新闻网报道，两名进门钓客吴姓男子和胡姓男子上星期天（17日）不顾大雾出海钓鱼后失联，在星期一（18日）被大陆海警在福建围头湾海域寻获。

大陆国台办星期五（22日）通报，福建当局星期五安排吴姓男子返回金门，胡姓男子是台军方现役人员，但未如实说明身份，且编造虚假职业信息有意隐瞒，有关部门需进一步核实了解相关情况。

据悉，台方原本与陆方约好星期五下午4时半将吴姓钓客送回，但因为陆方讯息有落差，未能及时接应改成当天晚上8时半，后因为东北季风影响，海况气候不佳，再改成星期六返回。

吴姓钓客星期六在母亲陪同下受访不愿多说，仅称他在中国大陆很平安，虽患有慢性病，但这几天身体状况很好，并无异样。

台湾海巡署金马澎分署副分署长蔡茂埕受访时说，在18日获悉两名钓客被陆方平安救起后，海巡署就依照两岸既有的救难救护机制紧密联系，希望人员可以尽快平安回家。

他说：“这次我们感谢陆方协助及金门地方各界的奔走协调，对于尚未回来的胡姓钓客，会继续跟对岸相关部门联系，希望尽早接回与家人团聚。”