李强将在2024中国发展高层论坛发表主旨演讲

中国总理李强将出席2024年中国发展高层论坛，并发表主旨演讲。

据中国发展高层论坛官方微信公众号消息，中国发展高层论坛2024年年会将于3月24至25日召开，中国总理李强将出席并发表主旨演讲。

论坛2024年年会由中国国务院发展研究中心主任陆昊担任中方主席，美国安达集团董事长兼首席执行官埃文·格林伯格担任外方主席，年会主题为“持续发展的中国”。

论坛2024年年会由开幕式、专题研讨会、闭门研讨会等环节组成，中国总理李强将出席论坛开幕式并发表主旨演讲。

论坛专题研讨会将围绕中国持续发展的动能与前景、中国持续发展的机遇与国际合作、碳中和与全球气候治理、人工智能发展与治理、大健康产业、数字化赋能产业转型、新型消费与内需潜力释放、全球经济增长趋势八大主题。

截至目前，已有110多位外方正式代表确认参会，包括世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行的主要负责人，能源资源、金融保险、高科技与半导体、医药健康等行业的外资企业董事长和首席执行官，以及包括诺贝尔奖和图灵奖获得者在内的国际知名学者。

中国发展高层论坛是由中国国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的国家级论坛。论坛秉承“与世界对话，谋共同发展”的宗旨，着眼于对外释放中国对外开放信号，自2000年创办以来，已发展成为服务中央决策和国家对外经济交往、促进中外企业交流合作的重要平台。

另据路透社此前引述知情人士说，李强不打算在3月底举行的中国发展高层论坛上，会见访华的一众外企高管。