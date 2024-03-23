港财政司长：23条立法有利稳定信心和投资环境

香港《维护国家安全条例》星期六（3月23日）刊宪生效，香港财政司司长陈茂波当天说，见证特区政府履行宪制责任完成《维护国家安全条例》立法，感到振奋，他重申稳定及安全的投资环境十分重要，深信立法有利稳定信心和投资环境。

根据星岛日报报道，陈茂波在一档电台节目中说，外国商界关注《基本法》23条立法十分正常，但不应该以“疑虑”去形容外商的关注。他强调，做生意都希望有一个优良营商环境，以大展鸿图。至于澳洲政府因为23条立法，更新对香港的旅游提示，他认为要在政治层面摆姿态是一回事，事实上企业依然愿意赴港投资，实际商业情况比想像中好。

陈茂波说，2019年的反修例事件，相信金融及工商界会都有深刻的体会，稳定及安全的投资环境十分重要，深信立法有利稳定信心和投资环境。他还说，未来政府会继续主动走出去，说好香港故事，让更多未曾到港的人，可亲身到香港感受一下。

另外，对于再多一批重点企业落户香港，陈茂波认为，这反映这些企业以行动支持香港，带来上中下游的产业群，当局会继续接触其他公司，争取更多企业赴港，目前连同去年签约的企业，将会有约50家重点企业到港，总投资额超过400亿元（港元，约68.9亿新元），预料可创造1.3万个就业机会。