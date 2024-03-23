中国水利部对云南四川启动干旱防御四级应急响应

中国云南、四川两省今年以来降雨、来水持续偏少，局地蓄水不足，两省发生不同程度旱情。中国水利部于星期五（3月22日）下午6时针对云南、四川两省启动干旱防御四级应急响应。

根据中国水利部网站星期六（23日）发布的新闻稿，据预测，云南、四川两省春季旱区降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之气温快速升高、春耕生产用水量增大，旱情可能持续发展。

中国防总副总指挥、水利部部长李国英要求迅即组织会商研判掌握云南旱情，切实采取有效措施，做到精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，保障农村饮水安全和农作物时令灌溉用水需求。

中国水利部星期五召开抗旱专题会商，视频连线云南省水利厅和水利部长江水利委员会、珠江水利委员会，分析研判云南省近期及汛前雨情、水情、墒情、旱情，部署指导云南省抗旱保供水工作。一是牢牢守住饮水安全底线。二是精准灌溉管理。三是加强工程建设。四是加强节水管理。五是统筹做好其他地区抗旱工作。六是严密防范旱涝急转。

水利部于星期五下午6时针对云南、四川两省启动干旱防御四级应急响应；向各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），新疆生产建设兵团水利局，各流域管理机构发出通知，对做好抗旱和保障春季农业用水提出明确要求；派出工作组赴云南省检查指导抗旱工作。