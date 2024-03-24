台湾副总统当选人萧美琴访问欧洲议会

台湾副总统当选人萧美琴应欧洲议会跨党团议员邀请访问欧洲议会，获第一副议长卡拉斯（Othmar Karas）代表议长梅特索拉（Roberta Metsola）接待。

台湾外交部星期天（3月24日）发布的新闻稿称，此行为台湾副总统当选人首度于就职前应邀访问欧洲，彰显台湾与欧盟是理念价值伙伴。

据新闻稿，萧美琴访问期间，会晤了欧洲议会对中国关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）与友台小组主席凯勒（Michael Gahler）等被中国大陆制裁的议员，并与外交委员会、对中国关系代表团及友台小组成员，分别就台欧共同关切议题交换意见。

另外，萧美琴还出席了欧洲议会友台小组主席凯勒主持的欢迎酒会，出席者包括副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）、里克（Dominique Riquet）、议员安席蒲（Andrus Ansip、爱沙尼亚前总理）、芙缇嘉（Anna Fotyga、波兰前外长）、比利时国会友台小组共同主席达尔曼（Georges Dallemagne）等。

萧美琴感谢友台小组成员长期以来对台湾的坚定支持，并盼欧盟持续以实际行动支持民主台湾。

台湾外交部的新闻稿称，萧美琴此次访问顺利，有助增进欧方对台湾致力维护台海和平稳定的了解，并深化及开拓台欧各领域合作。台湾作为印太地区负责任的一份子，将持续深化与欧盟及欧洲议会等理念相近伙伴的合作，共同守护全球及区域的安全与繁荣。