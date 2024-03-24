中国国防部：海警驱离向坐滩军舰运送物资菲船只合理合法

中国国防部强调，海警拦阻、驱离向在仁爱礁坐滩军舰运送物资的菲律宾船只合理合法，并警告如果菲国一再挑战中国底线，中国将继续采取坚决果断措施，坚定维护自身的领土主权。

中国国防部星期天（3月24日）在官网上说：“中国海警依法依规对菲方船只实施规制、拦阻、驱离，坚决打掉菲侵权挑衅图谋。此次事件完全是由菲方挑衅滋事引发的，中方处置合理合法、专业规范。”

国防部新闻发言人吴谦强调，中国愿与菲国通过对话谈判妥善解决争议，但菲国“出尔反尔、背信弃义，妄图将仁爱礁非法‘坐滩’军舰加固建成永久性设施，中方对此绝不会坐视不管”。

吴谦也说：“我们正告菲方，停止发表任何可能导致矛盾激化、局势升级的言论，停止一切侵权挑衅行径。如果菲方一再挑战中方底线，中方将继续采取坚决果断措施，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。”

中国海警早前通报，菲律宾星期六（23日）派出两艘海警船、一艘运补船进入仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域，“图谋向其非法‘坐滩’军舰实施非正常运补，运送建筑材料，借机侵权挑衅滋事，一意孤行蓄意破坏南海和平稳定”。

据彭博社报道，菲律宾则说，一艘菲国船只被两艘中国海警船发射水炮后严重受损。

美国国务院也针对此事在官网发声明指中国“在南中国海针对菲律宾的合法海上作业采取危险举措”，并强调美国与菲律宾站在一起，谴责中国的这一举动。