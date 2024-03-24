李强：中国将保护各类企业合法权益 稳步推进制度型开放

中国总理李强星期天（3月24日）在中国发展高层论坛开幕式发表主旨演讲时说，中国将标本兼治稳妥做好各类风险隐患防范化解工作，保护各类企业合法权益，稳步推进制度型开放。

李强说，中国将以务实有效的行动推动高质量发展，为世界经济复苏和稳定发展注入更多确定性和正能量。中国将加大宏观政策调节力度，加强政策协同配合，确保同向发力、形成合力。

他也说，中国将着力扩大国内需求，进一步推进全国统一大市场建设，大力推进以人为本新型城镇化，推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。加快构建现代化产业体系，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。

李强说，中国将进一步深化重点领域和关键环节改革，着力提升政务服务效能，依法保护各类企业合法权益，稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界，并强调一个更加开放的中国，必将为世界带来更多合作共赢的机遇。

中国发展高层论坛为来自全球各地的首席执行官与中国决策者提供讨论外来投资课题的机会，自2000年以来每年举办。据路透社报道，苹果公司首席执行官库克和美国桥水基金创始人达利欧是论坛常客。

库克等多名外企高层早前也与中国商务部部长王文涛会面。