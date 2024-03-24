云南茶叶大县推出古茶树认养保护计划

中国云南省双江县将在3月底启动古茶树保护认养计划，梳理出1万棵古茶树资源，分批次与认养人共享。

综合新华社和人民网报道，云南省临沧市双江县星期三（3月20日）召开新闻发布会称，双江县今年将推行“一叶一树一情”古茶树保护认养。树龄100年以上的茶树，一般被称为古茶树。

据介绍，双江县计划梳理出1万余株古茶树资源，分批次与认养人共享。今年泼水节期间，首推1000株古茶树进行认养，年底前推出3000株古茶树认养，2026年完成1万株古茶树认养。目前，双江县已完成1031棵古茶树信息复核认定、与茶农委托协议的签订以及视频拍摄等，并严格筛选出26家可以承接加工古茶树鲜叶的初制所。认养平台微信小程序“双江茶荟”将于3月底正式对外开放。

古茶树认养主要分为公益性认养、募捐性认养、交付性认养三大类。双江县委副书记、县委统战部部长沈修顺说，对这三种类型的认养方式，均不设限制。认养人可认养一株或几株古茶树，也可认养一片古茶园。认养人可以是具有爱心的自然人，也可以是企业、社会组织、慈善机构、茶叶企业及热爱中国传统文化愿意为古茶树保护作出贡献的国际友人和机构。

多次到访双江茶山的一位广东茶商说：“古茶树是一种宝贵资源，认养保护能让茶山外的更多人与它产生关联，推动保护与开发‘双赢’，我很期待这种方式。”

双江县地处中国西南边陲，是中国茶叶百强县，境内拥有百年以上栽培型古茶树高达3.69万亩。