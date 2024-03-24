英媒：中国禁止政府电脑使用英特尔和超微半导体芯片

英国媒体报道，中国已推出采购需求标准，意味着中国禁止政府电脑使用英特尔和超微半导体（AMD）芯片。

由中国财政部与工业和信息化部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，去年12月26日在财政部官网上刊登。

据英国《金融时报》星期天（3月24日）报道，中国推出这项采购需求标准，意味着政府个人电脑和服务器会逐步停止使用这两家美国企业的微处理器。

根据财政部官网发布关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位，在采购台式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

报道称，推出这项采购需求标准，目的是希望能实现优先考虑国产产品，取代微软视窗操作系统与外国制造的数据库软件的情况。中国官员已开始遵循这项采购需求标准。

英特尔和超威半导体尚未就路透社的置评请求做出回应。

美国致力于通过2022年《芯片和科学法》，提高国内半导体产量并减少对中国大陆和台湾的依赖。《芯片和科学法》通过提供面向国内生产产品的财政援助，并对先进芯片生产项目提供补贴，为美国半导体产业提供支持。