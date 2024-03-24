郑栅洁：加快出台2024年版外商投资准入负面清单

中国国家发展改革委主任郑栅洁说，要以更大力度引进外资，加快出台2024年版外商投资准入负面清单。

据“国家发展改革委”微信公众号消息，郑栅洁星期天（3月24日）出席中国发展高层论坛2024年年会，以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲。

对于宏观经济形势，郑栅洁说，过去一年，中国经济在稳增长、调结构、增动能、防风险中滚石上山、爬坡过坎，呈现出增速回升、结构趋优、质量提升等特点，经济恢复回升取得新成效，经济结构调整迈出新步伐，经济动能培育取得新突破。从今年经济运行情况看，随着宏观政策持续发力显效，中国经济开局良好，生产稳中有升，需求持续恢复，先行指标继续向好，有信心、有能力、有条件、有底气实现经济社会发展主要预期目标。

郑栅洁说，中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将给国内外投资者提供无限可能的市场机遇和无比广阔的发展前景。中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。

他提出，加强人员交流合作，进一步提高中外人员往来便利性，为外籍人员赴华工作、学习、旅游提供便利。加强投资经贸合作，稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，更大力度引进外资，加快出台2024年版外商投资准入负面清单，继续支持一批重大外资项目建设，扩大数字产品等市场准入，大力推动数据开发开放和流通使用。

郑栅洁说，中国开放的决心不会变，发展的步伐不会停，中国不仅努力发展自己，也愿与大家携手共进。