中国驻新加坡大使曹忠明抵新履职

新任中国驻新加坡大使曹忠明抵新履职。他是中国第13任驻新加坡大使。

据中国驻新加坡大使馆网站发布的消息，曹忠明星期天（3月24日）携夫人杨青抵达新加坡。他在机场发表书面讲话时说，他很高兴来到美丽的花园之国新加坡，出任中国驻新加坡大使。

他说，中国国家主席习近平和新加坡总理李显龙去年共同宣布将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为新时期双边关系发展指明方向。两国将加强在贸易和投资、绿色和数字经济、粮食安全、金融、航空以及人文交流等领域的全面创新合作，特别是在数字化转型等新领域协同增效，着眼未来发展挖掘新增长机遇。

曹忠明说：“我将以此为方向，期待同新加坡各界朋友携手共进，让‘高质量’成为中新合作最鲜明的标识。”

公开资料显示，今年59岁的曹忠明是浙江宁波人、法学硕士，1989年从北京大学毕业后进入中国外交系统，曾在外交部非洲司工作多年。

他从非洲司科员、随员起步，曾派驻过中非国家乍得（Chad），担任随员、三秘，也派驻过中国驻法国大使馆担任参赞，2006年出任非洲司副司长。

2011年，曹忠明出任中国驻西非国家马里大使，2014年回国后担任外交部干部司副司长，隔年升任司长。2018年曹忠明再度出使，任中国驻比利时大使，直到今年2月。

曹忠明是第13任中国驻新加坡大使。上一任中国驻新加坡大使孙海燕2022年5月抵新，去年7月返回中国，升任中共中央对外联络部副部长。