中国财长：将在税费优惠、政策采购方面对各类经营主体一视同仁

中国财政部部长蓝佛安星期天（3月24日）在中国发展高层论坛上强调，中国将在税费优惠、政策采购等方面对各类经营主体一视同仁，支持巩固外贸外资基本盘，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

综合澎湃新闻和中新社报道，蓝佛安说，将坚持中央财政与地方财政联动，对大规模设备更新和消费品以旧换新给予支持。将强化政策集成，加大支持创新发展力度，推动高水平科技自立自强，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势。

蓝佛安称，财政部将加强国际财经交流合作，强化与主要经济体在宏观政策方面的沟通协调，在开放合作的舞台上相向而行、相互成就，共同促进全球经济复苏和发展，积极推动建立各方普遍接受、行之有效的全球经济治理规则和制度，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

他也说，财政部将积极谋划新一轮财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的现代财政制度，切实防范财政风险，不断增强财政可持续性。

中国总理李强当天在中国发展高层论坛年会开幕式向上百名全球商业领袖信心喊话，强调中国宏观政策仍有充足发力空间，并承诺将稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。