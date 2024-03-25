王文涛会见超威CEO：半导体产业发展需全球合作

中国商务部长王文涛会见美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰时强调，半导体产业的发展需要全球合作，希望中美合力为企业提供清晰的安全边界。

据中国商务部官网消息，王文涛从上星期一（18日）起持续与到访北京的美国商会和欧美亚企业高管会面。他星期天（3月24日）与苏姿丰、美敦力全球董事长兼首席执行官杰夫·马萨和埃克森美孚公司董事长兼首席执行官伍德伦会面。

王文涛与苏姿丰会面，双方就中美经贸关系、AMD在华发展等议题进行了交流。

王文涛强调，中国积极参与国际合作，是全球半导体产业链供应链的稳定力量。半导体产业的发展需要全球合作。他希望美方与中方共同努力，为企业提供清晰的安全边界和稳定的预期。

他也说，中国坚持以科技创新推动产业创新，正在加快发展新质生产力，这将为包括美资企业在内的各国企业来华发展提供更多机遇和支持。

中方新闻稿引述苏姿丰说，中国是AMD公司全球战略的重点之一。公司将继续加大对华投入，携手本地合作伙伴，为中国市场提供更好产品和服务。

英国《金融时报》同日报道称，中国官员目前正遵循官方去年底发布的采购标准，从政府电脑和服务器中逐步淘汰美国英特尔和超威半导体公司（AMD）的微处理器。

此前一天，王文涛与美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉、韩国SK海力士首席执行官郭鲁正、法国巴黎银行董事长乐明瀚、美国苹果公司首席执行官库克等会面。

在与桑杰·梅赫罗特拉会面时，双方就美光科技公司在华发展等议题进行了交流。

王文涛说，中国政府大力发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展，将为包括美光在内的各国企业提供广阔发展空间，欢迎美光继续深耕中国市场，加快推进在华投资项目落地建设，并切实遵守中国法律法规。

根据中方新闻稿，桑杰·梅赫罗特拉介绍了美光在华业务与新增投资项目情况，表示将严格遵守中国法律法规，并计划扩大在华投资，满足中国客户的需求，为中国半导体行业和数字经济发展贡献力量。

美国最大内存芯片制造商美光科技（Micron Technology）去年6月称，由于产品在中国的销售受限，公司将面临中国市场营收减半的风险。

中国国家网信办去年5月称，美光产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响国家安全，要求中国关键信息基础设施运营者停止采购美光产品。