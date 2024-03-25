湖北高标准农田被改建成光伏电站 造成稻谷亩产大跌

中国湖北省部分乡村的一些基本农田被占用建造光伏电站，造成当地稻谷亩产量大跌。

据“央视财经”微信公众号星期天（3月24日）报道，有村民向节目举报包括木梓乡在内的湖北省部分乡村的一些基本农田被侵占，安装上了光伏板、建起了光伏电站。

湖北省安陆市是中国全国商品粮基地、产粮大县。木梓乡是当地的一个农业大乡，是安陆市粮食主要产地之一。

公开资料显示，木梓乡的光伏发电项目占地约2000多亩，是一个农光互补光伏发电项目。根据卫星地图，木梓乡的光伏发电项目的光伏阵列至少有五块连片区域。

木梓乡的光伏发电项目从2021年开始建设，当地村民称，经村里多次劝说后，当时他们在村委会集中签字，把自家的基本农田租赁给了光伏项目，拿到手的租金为每亩500元（人民币，下同，约93新元）。

据报道，这不仅造成当地农民收入减少，他们还需忍受光伏项目发电工作时逆变器等设备持续发出的噪音。

村民说，当初村里劝说时称特别介绍该项目是一个农光互补项目，即建造光伏的同时还会配套农业种植项目，但实际上，光伏板建起来之后，农业项目并没有一起实施，“搞光伏的人自己种了，一亩田稻谷就收300斤，收益很低，我们的田以前都是一千四五百斤”。

在距离光伏阵列仅一路之隔的地方，一块湖北省安陆市高标准农田建设项目公告牌显示，2019年，安陆市木梓乡建新村实施了高标准农田建设，耗资829.17万元，主要内容是灌溉与排水工程、田间道路工程等。

当地村民拿出自家的《农村土地承包经营权证》称，根据证书该片土地的性质属于基本农田。

根据《中华人民共和国基本农田保护条例》的规定，基本农田是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

除了木梓乡，安陆市洑水镇、洑水镇等地同样也有占用基本农田甚至高标准农田建设光伏电站的情况。