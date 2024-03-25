欧洲议会代表团今起访台

欧洲议会访问团将从星期一（3月25日）起访问台湾四天。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，由欧洲议会对中国关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德国籍）率领的泛欧绿党访问团，将在3月25日至28日访问台湾。

随行成员包括欧洲议会副议长郝塔拉（Heidi Hautala，芬兰籍）、德国国会绿党党团副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德国国会友台小组副主席徐德分（Till Steffen），以及德国国会绿党党团人权政策发言人米榭托维克（Boris Mijatović）等议员。台外交部对他们的到访表达诚挚欢迎。

访问团在台期间，将与总统蔡英文会面，接受外交部长吴钊燮款宴，另与跨党派立法委员、政府部门、公民团体代表及主要政党就台湾政经情势发展、台欧经贸关系、人权及环保等议题深入交换意见，探索合作契机并深化交流。

新闻稿称，包瑞翰曾以多种方式支持台欧深化实质伙伴关系，并举办多场以台湾为主题的研讨会及圆桌会议，带动欧洲政治圈对台湾议题的讨论与反思，对形塑泛欧友台氛围及论述贡献良多。

郝塔拉则是继毕尔（Nicola Beer）2022年之后，第二位访问台湾的欧洲议会副议长，展现对台高度重视与支持。另三位德国国会议员长期关注台海情势、支持台湾的国际参与，并推动深化台德关系。