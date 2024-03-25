清华大学传成立“巅班”引热议 校方回应：确有此班

清华大学传出成立虚拟“巅班”，因班级名称特别遭许多网民拿来开玩笑，此后登上多个平台热搜。清华大学教务处工作人员证实，校方确有这个育人项目，项目全称是“颠覆性创新人才培养项目”。

据澎湃新闻星期天（3月24日）报道，一份印有“巅班”字眼的清华大学项目实施细则截图在网上流传。对于“巅班”这个独特的班级名称，不少网民评论认为学校是在紧跟热词玩梗，还有人质疑其命名过于夸张，甚至有人认为这是对教育的一种不尊重。

“巅”同音“颠”是中国近期流行的网络热梗，比如“巅公”“巅婆”等，主要是形容语言逻辑和行为不合理的人，是网上一种嘲讽或调侃的词汇。

相关词条也登上热搜，“巅班”被网民不断拿来玩梗，“追踪一个巅班出来的就业报告”、“这个世界越来越癫”、“那为什么不叫巅峰班”。

对此，清华大学教务处工作人员回应，学校确实有这样的育人项目，项目名称是“颠覆性创新人才培养项目”，所以班级名叫“巅班”。

在项目定位上，“颠覆性创新人才培养项目”旨在鼓励和促进从创新想法到实现的学生自主探索式学习，破除本科教育中一定程度存在的功利化和内卷现象，以探索颠覆性创新人才培养新模式。

中国媒体对此也发布评论文章称，比名称更重要的是内涵，人们对于名称的解读可能各不相同，但更重要的是应该关注该计划的实质内容和培养效果，而不仅仅局限于名称本身。

评论文章也称，没必要对此冷嘲热讽，相反应当呼吁，多些清华大学“巅班”之类的教育项目，让年轻人的思维多一些“颠”没什么不好，开放性突破型的思维才能让学术颠覆出新巅峰。