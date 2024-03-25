港举重健力总会指主席称香港为国家是口误并向公众致歉

香港举重健力总会主席叶永玉出席2024年香港举重邀请赛致辞时，称香港为“比较小的国家”，有立法会议员要求港府严厉跟进。该总会事后指主席口误引发误会，并为此向公众致歉。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”和香港电台等报道，叶永玉星期天（3月24日）在邀请赛致辞时说，香港举重健力总会成立于1980年代，有40年历史，最早时有举重、健力或在中国大陆称为“奥举”及“力量举”，以及健美，但之后健美项目脱离总会，只剩下举重及健力。

她强调这个安排是国际举重联盟及国际健力联盟，以及香港体育协会暨奥林匹克委员会一向认可的安排，也称这样的安排一向在各个国家，“尤其是比较小的国家，例如是香港或者澳洲等较小的国家，一向都是受认可的”。

香港举重健力总会曾于当天在youtube上直播这段邀请赛开幕致辞的影片，截至晚间相关影片已下架。

新民党立法议员何永康将影片上传社交媒体时，批评香港举重健力总会曾在国际赛播错国歌、三番四次倒挂区旗，如今在《基本法》23条刊宪落实后，即在公众场合发表“港独”言论，因此要求执法机构全力彻查，并要港协暨奥委会考虑暂停其会籍作调查。

香港举重健力总会星期天晚间发声明指，主席叶永玉当时解释国际举重联盟（IWF）处理会籍时，是会给较小的国家或地区的一个总会管理多个项目，“因口文之误，令人误会，叶主席并不是指香港是个小国家”。该会就这次开幕演讲引起的误会和纷争向社会与公众致歉。

港协暨奥委会回应上述事件时说，经与香港举重健力总会了解后，初步认同事件为一时口误，并得悉总会方面就事件发表声明及公开致歉。

港协暨奥委会说，香港是中国一部分的事实毋庸置疑，根据《基本法》相关规定，在“一国两制”原则下，香港特区体育团体可以“中国香港”名义参与国际体育活动。港协暨奥委会将再次提醒属下各体育总会，在参与相关交流活动时，对于国家主权和“一国两制”的论述，绝不能有所含含糊。