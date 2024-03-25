马英九4月再访中国大陆 行程包括北京

台湾前总统马英九下个月将再次访问中国大陆，走访广东、陕西和北京。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网报道，马英九基金会星期一（3月25日）上午召开记者会，宣布马英九应中国大陆邀请，将于4月1日到11日率领“大九学堂”青年学子访问广东、陕西与北京，此行重头戏为出席祭黄帝陵大典。

这是马英九继2023年3月27日到4月7日赴湖南祭祖后，再次到大陆访问。

马办基金会执行长萧旭岑介绍，马英九将率领大九学堂青年学子参访中华文化历史景点、中山大学、北京大学进行两岸交流。

萧旭岑说，去年3月马英九率大九学堂学子访问大陆，对两岸关系有极其正面的影响，也让大陆民众看到台湾青年学子的活力。去年7月，马英九基金会邀请大陆五所高校的师生来访，让大陆青年学子更深入了解台湾，也与台湾民众留下许多难忘的互动。这两个重要的互访，证明两岸青年交流的效果与重要性。

至于是否会见到大陆官员，萧旭岑回应，陆方有什么安排、如何接待，马办一向客随主便。

针对访陆程序，萧旭岑说，马办今天就会前往总统府送件，向总统府报备马英九将前往大陆。

大陆国务院台办星期一对此回应称，欢迎马英九来访，希望促进各领域交流合作，推动两岸关系和平发展。

国台办发言人陈斌华说，马英九先生将率台湾青年于4月1日至11日到广东、陕西、北京等地寻根、交流，参加“甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼”等活动并参访。

陈斌华说，欢迎马英九先生率团来访，希望两岸同胞共同传承弘扬慎终追远、饮水思源的中华优秀传统文化，促进包括两岸青年交流在内的两岸各领域交流合作，增进相互了解和心灵契合，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，共促民族复兴。

台湾《联合报》认为，跟去年马英九访问大陆的行程相比，今年的行程多了北京的参访，在候任总统赖清德上任前，马英九登陆在政治的意涵更胜去年。