中国恒大撤回美国破产保护申请

深陷债务危机的中国恒大集团公告，已向美国法院提交撤回破产保护申请。

中国恒大集团星期天（3月24日）在香港交易所公告，鉴于共同及各别清盘人的委任，预计境外债券协议安排将不会以目前的方式进行。据共同及各别清盘人了解，恒大、景程和天基的前外国代表的法律顾问已于2024年3月22日向美国法院提交文件，撤回恒大、景程和天基各自的第15章申请（即破产保护申请）。

公告称，共同及各别清盘人仍专注于履行其职责为该公司债权人和其他利益相关者保全、最大化及返还价值。在现阶段，所有方案仍有待考虑，共同及各别清盘人将根据美国法典第11编第15章提出新的申请，以支持其认为必要或适当的方案。

中国恒大集团去年8月依据美国《破产法》第15章在纽约申请破产保护。申请同时表明，该集团正寻求对位于香港、开曼群岛和英属维京群岛的三家公司进行重组谈判的认可。恒大集团关联公司天基控股（Tianji）、景程有限公司（Scenery Journey）也根据第15章向曼哈顿破产法庭申请破产保护。

不过，恒大集团澄清公司向美国法院提出申请是境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。

根据上述条款，正在接受债权重组的公司，其美国资产可申请得到保护，债权人不可起诉或扣押该公司在美国的资产。

此外，中国证监会3月18日发布公告，向恒大集团附属公司恒大地产实施罚款，并拟禁止恒大集团创办人许家印进入证券市场。同日，咸宁市中级人民法院向中国恒大集团发出限制消费令，对该集团及其法定代表人许家印实施高消费限制措施。