经港珠澳大桥北上单牌车突破200万辆次

港珠澳大桥边检站统计，截至星期天（3月24日）下午4时，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的港澳单牌车已突破200万辆次。

据新华社报道，今年以来，澳门单牌车日均通关量近4000辆次，香港单牌车日均超过3200辆次，大桥出入境车流量已经21次刷新最高纪录，单日最高达1.82万辆次。

港珠澳大桥边检站相关负责人介绍，自去年1月1日“澳车北上”和7月1日“港车北上”政策落地实施以来，驾驶单牌私家车北上的港澳居民数量持续上升。

该负责人介绍，目前“两车北上”申请情况持续火热，完成边检备案的港澳驾驶员已超过10万人次，车辆已超8万辆次。随着政策的深入推进，获得“北上”资质的司机及车辆将进一步增多，预计口岸出入境客流车流将继续上升。

据央视新闻和香港中通社此前报道，港珠澳大桥边检站的数据显示，截至3月9日晚上9时，经该站查验的出入境“港车北上”车辆突破50万辆次。

据介绍，为应对“两车北上”带来的口岸车流高峰，港珠澳大桥边检站持续优化分流疏导方案，通过与港澳出入境管理部门建立沟通联系机制，提前互报出入境客流信息，提前加开、开足、开满查验通道，最大限度疏导客流车流高峰。

港珠澳大桥边检站也多次升级边检查验系统，将口岸单边车辆最高验放量从去年7月的每小时400余辆次提升到了1000辆次，实现口岸通关效率的大幅提升。

星岛网报道，因为性价比高，越来越多“港车北上”到大湾区消费、度假。